Il Consiglio Federale ha deciso di affidare a un generale il ruolo di responsabile del settore ciclismo. La decisione arriva in un momento di tensione tra la Federazione e la Lega, entrambe coinvolte nei confronti sulla gestione e il futuro del ciclismo italiano. La scelta di un militare come figura di riferimento rappresenta una novità nel panorama sportivo nazionale. La nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni, mentre le parti coinvolte continuano le discussioni sulla strategia futura.

La Federazione da una parte, la Lega dall’altra e in mezzo il futuro del ciclismo italiano. L’ultima mossa l’ha fatta il Consiglio Federale della Federciclismo disponendo il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da fine aprile 2024 dall’onorevole Roberto Pella (Forza Italia), «in ragione delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali». D’ora in poi e fino a novembre, mese delle probabili nuove elezioni, la Lega, che riunisce tutte le società sportive professionistiche del ciclismo, ma anche gli organizzatori di corse, sarà guidata da Mauro Capone, generale dei Carabinieri che per oltre un ventennio ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Gruppo Sportivo Forestale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Un generale a capo del ciclismo italiano

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