Un anno di Argento vivo Rete di volontari e iniziative dedicati alla terza età
In un anno, il progetto Argento Vivo a Gorgonzola ha coinvolto volontari e iniziative dedicate alla terza età. La rete ha trasformato gli over 65 da semplici utenti a protagonisti attivi, promuovendo partecipazione e autonomia. Il Comune ha promosso l'iniziativa, che ha visto un incremento delle attività rivolte agli anziani e una maggiore integrazione nella comunità locale. Il progetto si è sviluppato nel corso di dodici mesi, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita degli anziani.
Da utenti a protagonisti: in dodici mesi il progetto Argento Vivo ha ribaltato la prospettiva sugli over 65, a Gorgonzola. Promosso dal Comune insieme alla cooperativa Kcs-Caregiver, al Terzo settore e alla cittadinanza, il piano traccia il suo primo bilancio dopo un anno speso a costruire una rete di volontari e a forgiare nuovi servizi dedicati alla terza età. Nata all’interno del Tavolo Anziani e presentata nel maggio 2025, l’iniziativa punta a stimolare benessere e socialità grazie proprio al coinvolgimento attivo dei nonni. In questo primo anno il gruppo di co-progettazione si è mosso su più fronti: dall’ascolto dei bisogni sul territorio alla formazione dei cittadini attivi - curata dalla psicologa della Casa di Comunità -, fino all’istituzione di un albo dedicato a questa speciale categoria di gorgonzolesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I Don't Want to Go with Them! The Incredible Onboard UFO Encounter of William and Peggy Foster
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