un agosto tra musica e cultura gli appuntamenti del festival

L’agosto tallese di quest’anno sarà intriso di cultura, sia di quella tradizionale fatta di musica classica e quadri, ma anche di quella popolare, incarnata da Santi Cherubini, in arte "Il Penna". "Un ritrovo di cultura varia" lo definisce il direttore artistico Claudio Santori (nella foto), che per celebrare la maggiore età del festival, ha introdotto nel programma delle novità. Primo tra tutti il " Duello di Titani: Verdi vs Wagner ". L’idea è quella che vada in scena uno scontro a suon di pianoforte tra questi due rivali storici. Il Comune di Talla ha concesso il patrocinio al festival, in particolar modo ha provveduto al contributo per il pianoforte da concerto, che vedrà risuonare le musiche del Maestro Liszt. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Presentato il ricco calendario degli eventi per lestate 2026

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