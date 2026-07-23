Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un giocatore è stato espulso durante la partita di questa sera in Serie A. La decisione è arrivata al 75° minuto dopo un fallo sul avversario. La squadra di casa ha concluso la partita in dieci, senza ulteriori sostituzioni. Nessun altro episodio significativo si è verificato nel corso del match. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1. La squadra ospite ha segnato il gol decisivo al 85°.

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