Nell’estrazione di oggi del SuperEnalotto, non ci sono stati vincitori del jackpot nel concorso precedente del 21 luglio. I numeri estratti per Lotto e 10eLotto sono stati comunicati, ma non sono stati annunciati dettagli sui risultati specifici. La prossima estrazione è prevista per questa sera, con la possibilità di vincite per chi indovina i numeri estratti. La lotteria torna a mettere in palio un montepremi che potrebbe cambiare le sorti di qualche giocatore.

Milano, 23 luglio 2026 – Dopo la nuova fumata nera del concorso numero 116 del Superenalotto del 21 luglio, torna questa sera giovedì 23 la speranza che la Dea Bendata “guardi giù” e premi un superfortunato giocatore. Il jackpot stellare sfiora oggi i 200 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, lo ricordiamo sempre perché sia di buon auspicio per i nostri lettori, risale a oltre un anno fa, per l’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. (In aggiornamento) Seguite con noi l’estrazione di tutti i numeri a partire dalle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultima estrazione del SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, giovedì 23 luglio 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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