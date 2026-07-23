Udinese convocazione a sorpresa | È il figlio del conduttore
Un giovane calciatore è stato convocato dall’Udinese per il ritiro in Austria. Si tratta di José Sebastiani, che ha un cognome noto al pubblico perché è figlio di un conduttore televisivo molto famoso. La scelta è stata fatta dall’allenatore Kosta Runjaic, che ha incluso Sebastiani nella lista dei partecipanti alla preparazione estiva della prima squadra. La convocazione rappresenta un passo importante per il giovane, che si sta facendo strada nel mondo del calcio professionistico.
Un cognome conosciuto dal grande pubblico spunta nella lista dei convocati dell’Udinese per il ritiro in Austria. José Sebastiani, figlio del conduttore televisivo Amadeus, è stato scelto da Kosta Runjaic per partecipare alla preparazione estiva della prima squadra. Il portiere classe 2009 ha raggiunto Lienz insieme agli altri 34 bianconeri e resterà in Austria fino al 3 agosto. Sebastiani è uno dei cinque estremi difensori convocati: con lui ci saranno Okoye, Padelli, Piana e Rene Pirih, altro giovane proveniente dalla Primavera. Un’occasione per mettersi in mostra Per il diciassettenne sarà un passaggio importante nel percorso di crescita.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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