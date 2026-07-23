Udinese convocazione a sorpresa | È il figlio del conduttore

Notizia in breve

Un giovane calciatore è stato convocato dall’Udinese per il ritiro in Austria. Si tratta di José Sebastiani, che ha un cognome noto al pubblico perché è figlio di un conduttore televisivo molto famoso. La scelta è stata fatta dall’allenatore Kosta Runjaic, che ha incluso Sebastiani nella lista dei partecipanti alla preparazione estiva della prima squadra. La convocazione rappresenta un passo importante per il giovane, che si sta facendo strada nel mondo del calcio professionistico.