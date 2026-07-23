Tutto per la mia famiglia anticipazioni al 1° agosto | Harika si vuole vendicare di Ömer

Harika spinge Suzan a cercare di far espellere Ömer dalla scuola. I giovani cercano di riacquistare un po’ di tranquillità dopo recenti conflitti, ma i problemi si intensificano sia tra loro che nelle vite personali. La situazione si sviluppa nel corso della settimana, con tensioni che coinvolgono più personaggi e complicano ulteriormente i rapporti.

Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto. Harika convince Suzan a tentare di far espellere Ömer dalla scuola. Dopo i recenti scontri, i ragazzi cercano di ritrovare un po’ di serenità, ma i problemi continuano a moltiplicarsi sia a scuola sia nelle loro vite private. Ömer prova ad aiutare economicamente la famiglia dando ripetizioni, mentre Kadir alterna il lavoro in caffetteria a impieghi saltuari e Asiye torna a lavorare nella paninoteca di Selim. Intanto Doruk, sempre più innamorato di Asiye, fatica a gestire la gelosia, continuano le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia. Le difficoltà economiche spingono Aybike a convincere Asiye ad accettare un lavoro per una festa privata, ignare che dietro l’offerta si nasconda il piano di vendetta di Tolga. 🔗 Leggi su 2anews.it

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