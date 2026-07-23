Nonostante l’approvazione di un nuovo decreto, i rider continuano a trovare difficoltà nell’ottenere contratti e tutele. La subordinazione non viene riconosciuta automaticamente e le sanzioni previste sono ridotte. Per accedere a diritti e garanzie, devono ricorrere in tribunale o rivolgersi all’Ispettorato del lavoro. La normativa, attualmente all’esame del Consiglio dei ministri, recepisce una direttiva europea ma lascia ancora molte questioni aperte sulla tutela di questa categoria di lavoratori.

Per ottenere contratti e tutele, i rider resteranno costretti a fare causa in Tribunale o istanza all’ Ispettorato del lavoro. Questo è il punto più importante, e controverso, del decreto legislativo – oggi in Consiglio dei ministri – con cui il governo recepisce la direttiva europea sul lavoro su piattaforma. Qualche passo in avanti, ma anche alcuni aspetti apparsi ancora deboli. Il provvedimento stabilisce le regole che servono a stabilire quando i cosiddetti platform worker, non solo i fattorini delle consegne a domicilio, dovranno essere considerati lavoratori dipendenti, quindi quando andranno loro riconosciuti i diritti legati alla subordinazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutele ancora deboli per i rider nonostante il decreto: subordinazione non automatica e sanzioni ridotte

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