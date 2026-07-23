Tra gli ospiti previsti ci sono artisti e intellettuali come Greco, Polidoro, Gheno e Syria. L’evento si svolge a Treviglio e offre un percorso tra radici storiche e riflessioni sulla contemporaneità. Durante la manifestazione, si alterneranno interventi e performance che esplorano linguaggi e visioni diverse. La partecipazione è aperta al pubblico, con incontri e momenti di confronto tra i vari protagonisti.

Un viaggio alla scoperta delle radici della città ma non solo, anche l’occasione per scoprire pensieri, linguaggi e visioni diverse che popolano la contemporaneità confrontandosi con i loro interpreti. È la promessa della quarta edizione di «Treviglio cultura», presentata in municipio. «La manifestazione nasce quattro anni fa — spiega il sindaco Juri Imeri, che ha la delega alla cultura — come una sorta di open day delle attività del settore ed è organizzata interamente dall’ufficio cultura. Nel tempo la kermesse si è evoluta intercettando collaborazioni e iniziative. Dopo edizioni dedicate al viaggio e alla metamorfosi quest’anno sarà la scoperta il tema scelto che legherà i 50 eventi che proporremo in 10 giorni puntando ad essere inclusivi, accessibili per parlare a pubblici diversi toccando tante piazze e tanti luoghi». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio cultura, chi ci sarà: da Greco a Polidoro, da Gheno a Syria

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