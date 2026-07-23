Un uomo albanese di 23 anni è stato condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Brescia per traffico internazionale di cocaina. Era alla guida dell’auto inseguita da un’altra persona, coinvolta nelle indagini. La condanna riguarda il suo ruolo nel trasporto di droga di provenienza estera. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha accertato la sua partecipazione all’attività illecita.

Brescia – È Stato condannato a 8 anni dal Tribunale di Brescia per traffico internazionale di cocaina Genti Berisha, il 23enne albanese che lo scorso 23 giugno era alla guida dell’Audi Q8 coinvolto nell' inseguimento di Peschiera Borromeo che provocò la morte di Francesco Imprezzabile, 39enne agente della Polizia locale di Milano, caduto in moto nel tentativo di raggiungere e fermare l’auto. Ingenti quantitativi dal Sudamerica. Secondo l'accusa, il gruppo di cui faceva parte il ragazzo gestiva l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica attraverso Belgio e Olanda, sfruttando una rete logistica che faceva capo anche alla provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico internazionale di cocaina: condannato a 8 anni Genti Berisha, l’uomo alla guida dell’auto inseguita da Francesco Imprezzabile

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TRAFFICO DI COCAINA NELL'ALTA PADOVANA: ARRESTATO IN SPAGNA UN LATITANTE ALBANESE | 08/04/2026

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