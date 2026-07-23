Il processo si è concluso con 15 condanne che prevedono pene complessive superiori ai 100 anni di carcere per un’organizzazione internazionale coinvolta nel traffico di cocaina. Tra gli imputati anche chi era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita un vigile. Le sentenze sono state emesse al termine del processo di primo grado, che ha riguardato vari membri dell’organizzazione accusati di associazione transnazionale finalizzata al traffico di droga.

Si è concluso con 15 condanne e pene complessive che superano i 100 anni di carcere il processo in primo grado per gli imputati accusati di associazione transnazionale finalizzata al traffico di droga. Un’organizzazione criminale finita al centro dell'operazione di polizia denominata "Icaro" che ha smantellato un traffico di cocaina dal Sudamerica che raggiungeva l'Italia passando dai grandi porti europei. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia – Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Brescia. Al centro delle indagini un pesunto gruppo criminale che agiva attrvaerso una rete operativa tra la provincia di Brescia e l’area balcanica. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Traffico di cocaina, 15 condanne e 100 anni di carcere ad una organizzazione internazionale. Tra loro anche il protagonista dell'incidente nel quale è morto il vigile Francesco Imprezzabile

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RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

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