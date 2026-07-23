Durante la 17ª tappa del Tour de France 2026, da Chambéry a Voiron, un ciclista è stato multato. La sanzione è stata applicata per aver violato le norme di corsa durante la gara. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici della multa è stato comunicato. La tappa è stata vinta da Jasper Philipsen, che ha interrotto un lungo digiuno di vittorie in questa edizione.

La diciassettesima tappa del Tour de France 2026, da Chambéry a Voiron, ha consegnato agli archivi il successo di Jasper Philipsen, finalmente capace di rompere il digiuno di vittorie in questa edizione della Grande Boucle. A far discutere, però, non è stato soltanto il risultato sportivo. Nelle ore successive all’arrivo, infatti, è emerso un episodio curioso che ha visto protagonista Hugo Page, finito al centro dell’attenzione per motivi decisamente insoliti. Il velocista francese della Cofidis è stato infatti sanzionato dalla giuria della corsa con una multa di 500 franchi svizzeri per quello che il regolamento definisce un “ comportamento sconveniente o inappropriato e danno all’immagine dello sport “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Hugo Page multato dopo la 17ª tappa: cosa è successo sulle strade della Grande Boucle

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Tour de France 2026 - Hugo Page : On n'est pas attendu, donc on n'a pas de pression

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