Tour de France 2026 Hugo Page multato dopo la 17ª tappa | cosa è successo sulle strade della Grande Boucle

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 17ª tappa del Tour de France 2026, da Chambéry a Voiron, un ciclista è stato multato. La sanzione è stata applicata per aver violato le norme di corsa durante la gara. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici della multa è stato comunicato. La tappa è stata vinta da Jasper Philipsen, che ha interrotto un lungo digiuno di vittorie in questa edizione.

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La diciassettesima tappa del Tour de France 2026, da Chambéry a Voiron, ha consegnato agli archivi il successo di Jasper Philipsen, finalmente capace di rompere il digiuno di vittorie in questa edizione della Grande Boucle. A far discutere, però, non è stato soltanto il risultato sportivo. Nelle ore successive all’arrivo, infatti, è emerso un episodio curioso che ha visto protagonista Hugo Page, finito al centro dell’attenzione per motivi decisamente insoliti. Il velocista francese della Cofidis è stato infatti sanzionato dalla giuria della corsa con una multa di 500 franchi svizzeri per quello che il regolamento definisce un “ comportamento sconveniente o inappropriato e danno all’immagine dello sport “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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