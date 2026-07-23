Un compito a casa chiede di individuare un tabù inutile e descrivere come lo si violerebbe senza causare danno. Tra le indicazioni, si cita il fisico premio Nobel Richard Feynman, che proveniva dal Toro, e che teneva un quaderno intitolato “Cose che non so”. Non sono forniti esempi specifici o dettagli su come si potrebbe violare il tabù.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Il fisico premio Nobel Richard Feynman, del , teneva un quaderno intitolato “Cose che non so”. Ogni volta che s’imbatteva in una domanda a cui non sapeva rispondere, la aggiungeva alla raccolta. Ti consiglio un esercizio simile, , ma con una variante. Tieni un diario degli “affascinanti misteri che non devo necessariamente svelare”. Non tutti i paradossi e i rompicapi vanno risolti, alcuni ti arricchiscono proprio perché restano aperti. Alcune delle tue migliori qualità fioriranno in un clima di fertile incertezza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Toro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Toro Toro

Notizie e thread social correlati

Chirone entra nel segno del Toro dal 19 giugno 2026 a maggio 2034: Toro e Scorpione trasformano le feriteDal 19 giugno 2026 al maggio 2034, Chirone entrerà nel segno del Toro, dopo aver trascorso 9 anni nell'Ariete.

Temi più discussi: Oroscopo 18 luglio: Vergine raccoglie i risultati, Scorpione ottiene conferme e Toro torna a sedurre; Oristanio in conferenza: Salirò a Superga da solo, voglio capire cosa si prova; Jake Gyllenhaal è a metà tra Rocky e Toro scatenato in questo film da non perdere; Oristanio conquista subito il Toro: Quanti tifosi a Pinzolo, è bellissimo. E su Abate...

#Abate forza i carichi, i tifosi entusiasti: prosegue la settimana dell'intensità Un lunedì di grande spessore a livello fisico e un martedì che seguirà la stessa onda #Torino #TorinoFc #ToroNews L'articolo completo x.com

Toro, un cruciverba sportivo difficile da risolvere!Controcorrente / Un solo vero acquisto per il Toro, Mascardi, e un organico che ad oggi lascia dubbi e perplessità ... msn.com

Consigli per la pittura di Taurox il Toro di Ottone? reddit

Toro, Rubin: 'Non è un problema fisico'Nella conference room del centro Sisport al termine dell'allenamento odierno si è presentato Matteo Rubin, che ha parlato del proprio ruolo di esterno di centrocampo tenuto contro i bianconeri ... toronews.net