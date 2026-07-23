Tom Holland chiama Zendaya mia moglie per la prima volta in pubblico | il momento che emoziona tutti

Durante un podcast, Tom Holland ha chiamato Zendaya “mia moglie” in modo spontaneo, rispondendo a una domanda sulla Grecia. La frase ha suscitato reazioni tra i fan, che hanno assistito a un momento di naturalezza dell’attore. La dichiarazione è stata fatta in pubblico per la prima volta e ha attirato l’attenzione di chi segue la coppia. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o conferme ufficiali sulla relazione.

C’è voluto un podcast, una domanda innocente sulla Grecia e la spontaneità che solo Tom Holland sa mettere in campo per regalare ai fan il momento che tutti stavano aspettando. L’attore britannico, protagonista di Spider-Man e prossimamente dell’attesissimo adattamento dell’Odissea, ha pubblicamente chiamato Zendaya “ mia moglie ” per la prima volta, confermando in modo inequivocabile ciò che a giugno aveva lasciato intendere tra le righe. Durante un’apparizione nel podcast Dish condotto da Nick Grimshaw e Angela Hartnett, Holland si è ritrovato a rispondere a una domanda apparentemente banale: con chi gli piacerebbe partire per una vacanza in Grecia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Tom Holland claims Zendaya live on stage! |

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