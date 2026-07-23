Quasi 30 anni fa, un adolescente in viaggio da solo, senza genitori al seguito, si è trovato davanti ai calchi dei corpi di Pompei. Non ha provato soltanto orrore. Ma un’attrazione quasi magnetica, come se il passato si fosse improvvisamente rimesso a respirare. Quel ragazzo era Tom Hiddleston, oggi 45enne. E quella visita è la scintilla da cui è nata Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston. Ovvero la nuova serie disponibile in streaming su Disney+ in Italia composta da tre episodi prodotti da National Geographic. Al centro del racconto c’è una scoperta che ribalta tutto quello che pensavamo di sapere: molte delle persone travolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tom Hiddleston guida un'indagine tra passato e presente sui sopravvissuti di Pompei in un doc fuori dagli schermi: da vedere su Disney+

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Tom Hiddleston Interview | Pompeii: Out of Time

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Temi più discussi: Tom Hiddleston a Pompei: Il tempo è prezioso e la vita è breve. Per questo credo davvero che ognuno di noi sia artefice del proprio destino; Tom Hiddleston racconta Pompei: È stato Loki che mi ha riportato qui; Questa nuova serie tv Disney+ (con Tom Hiddleston) racconta la storia di Pompei come un grande thriller storico; Tom Hiddleston a Pompei: Molti potevano salvarsi, vi spiego il mistero del Vesuvio su Disney+.

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