TFS dipendenti pubblici banche con tassi al 5% sugli anticipi richiesti | Anief dice basta
Le banche applicano tassi di interesse fino al 5% sugli anticipi delle liquidazioni ai dipendenti pubblici che lasciano il lavoro. La liquidazione, che può richiedere anni per essere incassata, viene spesso richiesta tramite prestiti bancari, aumentando i costi per i lavoratori. L’associazione rappresentativa del settore ha chiesto di fermare questa pratica.
Chi lascia il lavoro nel settore statale attende spesso anni prima di incassare la liquidazione. Molti si rivolgono alle banche, ma il prezzo dell'attesa è alto. Sul TFS dipendenti pubblici gli interessi chiesti per l'anticipo arrivano al 5 per cento: oltre 2 mila euro. Anief parla di ingiustizia e attende la Consulta a gennaio.TFS dipendenti pubblici, quanto costa davvero l'anticipo in bancaIl meccanismo è semplice da capire. Lo Stato paga la liquidazione molto tempo dopo la cessazione dal servizio, a volte in più rate. Chi ha bisogno subito di quel denaro chiede un anticipo a una banca convenzionata e restituisce la somma quando il pagamento pubblico arriva. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
PERICOLO TFR: MILIONI DI ITALIANI LO RICEVONO ANNI DOPO PER UNA LEGGE DELLO STATO
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