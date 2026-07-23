Chi lascia il lavoro nel settore statale attende spesso anni prima di incassare la liquidazione. Molti si rivolgono alle banche, ma il prezzo dell'attesa è alto. Sul TFS dipendenti pubblici gli interessi chiesti per l'anticipo arrivano al 5 per cento: oltre 2 mila euro. Anief parla di ingiustizia e attende la Consulta a gennaio.TFS dipendenti pubblici, quanto costa davvero l'anticipo in bancaIl meccanismo è semplice da capire. Lo Stato paga la liquidazione molto tempo dopo la cessazione dal servizio, a volte in più rate. Chi ha bisogno subito di quel denaro chiede un anticipo a una banca convenzionata e restituisce la somma quando il pagamento pubblico arriva. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - TFS dipendenti pubblici, banche con tassi al 5% sugli anticipi richiesti: Anief dice basta

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PERICOLO TFR: MILIONI DI ITALIANI LO RICEVONO ANNI DOPO PER UNA LEGGE DELLO STATO

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