È stata inaugurata al Castello di Udine la mostra “Terremoti e Trasformazioni”, che ricorda i cinquant’anni dal terremoto del Friuli. La mostra presenta fotografie, documenti e strumenti scientifici, tra cui il sismografo installato nel 1976 nella Grotta Gigante, l’unico sistema di rilevazione attivo in quel giorno. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Inaugurata al Castello di Udine la mostra “Terremoti e Trasformazioni”. Un racconto tra fotografia, scienza e memoria a cinquant’anni dal sisma del Friuli La traccia del sismografo posto a metri di profondità, in Grotta Gigante, l’unico sistema di rilevazione attivo il 5 maggio del 1976. Lo scatto del 1928 a Verzegnis, che ritrae quattro bimbi, di cui uno in fasce, seduti ai piedi di una tenda, dopo il sisma che aveva colpito il Tolmezzino. L’ingresso monumentale del Palazzo del Governo di Lubiana, ricostruito com’era e ritratto ai nostri giorni. Gli abbracci, le lacrime, i dettagli del trauma interiore di chi ha vissuto l’Orcolat. Ma anche le foto storiche di Udine e del Friuli, una stazione di rilevazione predisposta dall’OGS e alcuni disegni seicenteschi del Castello esposti per la prima volta. 🔗 Leggi su Udine20.it

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