La trattativa per il trasferimento di Ter Stegen all’Ajax è in stallo. Dopo un accordo raggiunto, sono emersi ostacoli burocratici che ne hanno rallentato la definizione. Il tecnico del Barcellona sta valutando se convocare il portiere per la tournée inglese della squadra. La cessione di Ter Stegen resta uno dei dossier più complicati dell’estate del club.

Ter Stegen Ajax, accordo in stand-by: Flick valuta la convocazione per la tournée inglese del Barça. Il trasferimento di Marc-André ter Stegen all’Ajax continua a essere uno dei dossier più complessi dell’estate del Barcellona. Nonostante un’intesa di massima già raggiunta tra le parti, l’operazione sta subendo nuovi rallentamenti dovuti a questioni burocratiche e fiscali che impediscono di arrivare alla firma definitiva. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la situazione potrebbe protrarsi almeno fino ad agosto, con il club olandese che spinge per accelerare i tempi e chiudere il prima possibile. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’Ajax, che nella prossima stagione sarà guidato da Míchel, considera ter Stegen il rinforzo ideale per la porta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ter Stegen Ajax, la trattativa continua a rallentare: tra intesa raggiunta e ostacoli burocratici

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Barcellona, Ter Stegen apre all’Ajax: la trattativa entra nel vivo, ma resta un ostacolo decisivoIl portiere tedesco, attualmente al Barcellona, ha aperto alla possibilità di trasferirsi all’Ajax.

Barcellona pagherà il 90% dello stipendio di Ter Stegen per il prestito all’Ajax.Il Barcellona coprirà il 90% dello stipendio di Marc-André ter Stegen durante il prestito all’Ajax.

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