Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Il diritto di contare segnare una media di 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Temptation Island regna supremo con 3.739.000 spettatori pari a uno share del 31.6%. Su Rai2 Boston Blue sigla 520.000 spettatori pari al 3.8% e su Italia1 Chicago P.D. 847.000 con il 6.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ottiene 714.000 spettatori (5.0%), su Rete4 Il corriere – The Mule 531.000 (3.9%) e su La7 La Giusta Distanza in replica 439.000 e il 3.0%. Su Tv8 Operation Fortune intrattiene 409.000 spettatori (3.0%) e sul Nove Best Weekend 310.000 con il 2.2%. In Access Prime Time su Rai1, dopo la presentazione (2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Iltempo.it - Temptation Island regna ancora incontrastato. Un posto al sole non tramonta mai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vola Francia-Svezia, bene Che ci faccio qui. Un posto al sole non tramonta maiGli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 le Notti Mondiali con una media di 2.

Temptation Island, il paese reale, e i sentimenti al posto dei pensieriUn’amica descrive il rapporto come un pranzo di Natale in famiglia, dove non ci sono conversazioni né scambi di battute.

Argomenti più discussi: Da Temptation Island al GF: chi entra nella casa tra i fidanzati di questa edizione?; Temptation Island 2026, il gran finale in tre prime serate consecutive: quando vanno in onda le ultime puntate. La nuova programmazione; Temptation Island 2026: Alessandra dice addio a Rosario, Francesca crolla; Alessandro Medici e Sofia Calesso, la loro storia d’amore prima e dopo Temptation Island.

#temptationisland - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Ascolti Tv, Temptation Island regna ancora incontrastato. Un posto al sole non tramonta maiGli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Il diritto di contare segnare una media di 1.648.000 spettatori pari al ... iltempo.it