Una modella e cosplayer tedesca, nota sui social come LienSue, ha annunciato di aver presentato domanda per interpretare Yamato nel live action di One Piece. Dopo aver lavorato su piattaforme come OnlyFans, ora punta a entrare nel cast della serie Netflix. La candidatura è stata resa pubblica attraverso i suoi canali social. Attualmente non ci sono conferme ufficiali sulla selezione.

Dal mondo di OnlyFans al set di una delle serie più seguite di Netflix. È questo il sogno di Susann Alicia, modella e cosplayer tedesca conosciuta anche sui social come LienSue, che ha deciso di candidarsi pubblicamente per i nterpretare Yamato nel live action di One Piece, l'adattamento tratto dal celebre manga e anime. Scopriamo di più. Susann e il fascino di Yamato. Intervistata da TMZ, Susann ha raccontato di essere cresciuta seguendo le avventure di Monkey D. Luffy e compagni e di considerare Yamato il personaggio ideale da portare sullo schermo. Non si tratta di una scelta casuale: negli anni la creator ha già realizzato diversi cosplay ispirati alla guerriera, ricostruendone con cura anche l'imponente kanabo, la gigantesca mazza ferrata che contraddistingue il personaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Susann Alicia da OnlyFans al live action di One Piece: la modella e cosplayer sogna il ruolo di Yamato

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