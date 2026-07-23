Supplenze GPS docenti continuità posto orario e ripescaggio | tutte le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 23 luglio alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il termine per presentare le preferenze nelle graduatorie GPS è scaduto il 29 luglio alle 14:00. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS può chiedere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura riguarda le assegnazioni di incarichi per il biennio 2026-2028 e si svolge in un arco temporale limitato. Un evento informativo con un rappresentante del sindacato si terrà il 23 luglio alle 14:30.

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Si è ufficialmente aperto il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628 può presentare istanza per l'assegnazione di supplenze con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027, improrogabilmente entro il 29 luglio (alle 14:00). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze GPS docenti, continuità, posto orario e ripescaggio: tutte le info utili

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