Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
Da lunedì 16 luglio è possibile presentare domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze, attraverso la piattaforma online. La procedura riguarda gli insegnanti iscritti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 202628, che desiderano ottenere incarichi fino al 30 giugno 2027 o al 31 agosto. La scadenza per la presentazione è il 29 luglio alle ore 14. È disponibile una guida dettagliata con risposte ai quesiti e esempi pratici.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno
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Con l'introduzione del nuovo meccanismo del ripescaggio, cambia il modo di compilare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'interven x.com
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