Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Da lunedì 16 luglio è possibile presentare domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze, attraverso la piattaforma online. La procedura riguarda gli insegnanti iscritti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 202628, che desiderano ottenere incarichi fino al 30 giugno 2027 o al 31 agosto. La scadenza per la presentazione è il 29 luglio alle ore 14. È disponibile una guida dettagliata con risposte ai quesiti e esempi pratici.