La notizia era nell’aria da giorni ma solo oggi è arrivata l’ufficialità: Iker Lecuona sarà un pilota Ducati Aruba anche nel biennio 2027-2028. Il team di Borgo Panigale ha voluto confermare lo spagnolo per i prossimi due anni, dando continuità al progetto in Superbike dopo l’addio di Nicolò Bulega che si unirà al VR46 Racing Team in MotoGP. Proprio una settimana fa, Lecuona è riuscito a conquistare la sua prima vittoria in un Mondiale, battendo la resistenza del suo compagno di squadra dopo una striscia di venti secondi posti consecutivi. Risultati che confermano la continuità dello spagnolo, sempre in scia al reggiano leader del Mondiale. L’anno prossimo Lecuona sarà quindi un punto di partenza nel progetto Aruba, forte dell’esperienza già acquisita in sella alla moto italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Iker Lecuona rinnova con Ducati Aruba fino al 2028

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