Il 23 luglio alle 21.30 su Canale 5 va in onda un episodio di Tim Battiti Live 2026, lo spettacolo musicale trasmesso in diretta. Sul palco di Trani si sono esibiti artisti come Tommaso Paradiso, Serena Brancale e i The Kolors. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia come co-conduttori.

S tasera 23 luglio alle 21.30 su Canale 5 prosegue Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tantissimi gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, come Annalisa, Gabry Ponte, i The Kolors e Samurai Jay. Annalisa annuncia il suo primo San Siro, per celebrare 15 anni di carriera X Leggi anche › Annalisa si racconta: dall’album “Ma io sono fuoco” alla paura del giudizio e del futuro Tim Battiti Live 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 23 luglio a Trani. La scaletta di Tim Battiti Live 2026 offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul palco di Trani grandi artisti come Tommaso Paradiso, Serena Brancale e i The Kolors

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