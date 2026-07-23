Una notizia diffusa sui social sostiene che Gianni Sperti sia stato ricoverato in ospedale, generando preoccupazione tra i follower. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sui social sono stati condivisi diversi commenti e post che ipotizzano il suo ricovero e chiedono dettagli sul reparto in cui si trovi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan, senza ulteriori informazioni ufficiali disponibili.

Una segnalazione circolata rapidamente sui social ha acceso l’attenzione attorno a Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne. Nelle ultime ore diversi post e commenti hanno rilanciato l’ipotesi di un suo presunto ricovero in ospedale, una vicenda che ha generato apprensione tra il pubblico e i numerosi fan del programma di Canale 5. Al momento, tuttavia, le informazioni disponibili non consentono di considerare la notizia confermata. Secondo quanto riportato online, le indiscrezioni si sarebbero diffuse inizialmente su X e sarebbero poi state riprese da altri profili, senza che emergessero comunicazioni ufficiali dell’interessato, del suo entourage o di strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sperti è in ospedale”. Ricoverato, la notizia ed è caos: “In che reparto è”

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