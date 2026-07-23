Il canile comunale di Empoli segnala un aumento degli abbandoni di cani di grossa taglia, con un incremento rispetto al passato. Intorno alla struttura, situata in via del Castelluccio dei Falaschi, i lavori di cantiere hanno sostituito gli alberi, lasciando solo un’area verde residua. La situazione evidenzia un cambiamento nel paesaggio, con il cantiere che ha modificato l’ambiente circostante alla struttura.

È rimasto l’unico fazzoletto di verde in mezzo a un paesaggio che sta cambiando. Attorno al canile municipale di Empoli, in via del Castelluccio dei Falaschi, i mezzi di cantiere hanno preso il posto degli alberi. L’oasi gestita dall’associazione Arca, aperta nel 2007 e risparmiata dall’intervento legato all’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro, resiste in un contesto in trasformazione. Il caldo di queste settimane si fa sentire ancora di più, perché sono sparite quelle aree alberate che contribuivano ad attenuare le temperature. Dentro i box, però, la vera emergenza non è soltanto quella legata al clima. "L’abbandono estivo ormai non è più una novità – racconta la storica volontaria Cinzia Cartacci –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos dal canile comunale: "Abbandoni in aumento per i cani di grossa taglia"

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