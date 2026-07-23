A un mese dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela, circa 21.000 persone sono state sfollate e molte strutture sanitarie risultano danneggiate. Ogni giorno nascono circa 130 bambini nel paese, mentre le donne in gravidanza e le neomamme affrontano rischi crescenti per la salute a causa della mancanza di assistenza, cibo adeguato e alloggi sicuri. La situazione richiede interventi immediati per garantire servizi essenziali a queste fasce vulnerabili della popolazione.

CARACAS – In Venezuela, a un mese dai due devastanti terremoti che hanno danneggiato strutture sanitarie e costretto circa 21.000 persone a lasciare le proprie case, migliaia di donne in gravidanza e neomamme hanno urgente bisogno di assistenza sanitaria, cibo adeguato e alloggi sicuri. È questo l’allarme diffuso oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Secondo le stime delle Nazioni Unite, tra le persone colpite dai terremoti ci sono circa 36.700 donne in gravidanza e circa 4.000 di loro partoriranno nel prossimo mese, pari a una media di circa 130 nascite al giorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sisma Venezuela, Save the Children: ogni giorno nel Paese nascono circa 130 bambini, ma aumentano i rischi per la salute di donne in gravidanza e neomamme

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Save the Children's Fátima Andraca talks about the Earthquake Response in Venezuela

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