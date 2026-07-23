sinner possibile boicottaggio del doppio misto agli us open

Sinner ha annunciato di non partecipare al doppio misto agli Us Open. La decisione arriva in risposta alle richieste di Sabalenka e Pegula, che chiedono una redistribuzione più equa dei ricavi dei tornei. La disputa sul montepremi resta aperta, coinvolgendo anche altri giocatori. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato un boicottaggio collettivo, ma la questione dei premi rimane al centro del dibattito.

Il caso montepremi resta aperto: insieme all’azzurro si schierano anche Sabalenka e Pegula, che chiedono una redistribuzione più equa della fetta dei ricavi dei tornei. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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