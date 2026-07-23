Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in provincia di Agrigento, in Sicilia, e ha causato l’evacuazione di alcuni residenti. Le fiamme hanno interessato diverse aree dell’isola, con immagini che mostrano un fronte di fuoco impressionante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per contenere l’incendio e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La situazione resta critica mentre si cerca di domare le fiamme e limitare i danni.

(LaPresse) Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia, dove diversi roghi hanno devastato vaste aree dell’isola, costringendo all’evacuazione di alcuni residenti. A Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione immediata di due contrade minacciate dall’avanzata delle fiamme. Per rafforzare le operazioni di spegnimento è stato inviato un Canadair dalla Sardegna, anch’essa alle prese con numerosi incendi boschivi. Da giorni la Protezione Civile aveva dichiarato l’intera Sicilia a massimo rischio incendi. Le alte temperature, vicine o superiori ai 40 gradi, e il forte vento stanno alimentando i roghi in diverse aree dell’isola, da Palermo a Catania fino alla provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sicilia, le immagini dell'impressionante incendio in provincia di Agrigento

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