Un uomo ha deciso di barricarsi in casa con la madre per opporsi all’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio. La situazione è durata diverse ore, durante le quali l’uomo ha rifiutato di uscire. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui un negoziatore specializzato, per negoziare la resa e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La polizia ha monitorato la scena senza interventi immediati. La vicenda si è conclusa senza incidenti, con l’uomo che ha lasciato l’abitazione.

Un uomo si è barricato nella propria abitazione insieme all’anziana madre per opporsi all’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio, avvenuto a Campobasso, ha richiesto l’intervento coordinato della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in atto un’operazione complessa per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. L’uomo, già sottoposto a misura di sicurezza presso una REMS, è stato raggiunto e affidato alle cure mediche dopo ore di trattative e l’attivazione di un piano di accesso alternativo. L’uomo si barrica in casa con la madre anziana Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata nel capoluogo molisano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Si oppone al TSO a Campobasso e si barrica in casa per ore con la madre, entra in azione il negoziatore

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