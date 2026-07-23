Il 24 luglio a Sesto Fiorentino si terrà lo spettacolo teatrale 'Il piacere', con ingresso gratuito. Lo spettacolo presenta un’indagine sulla natura delle relazioni umane e sull’immagine dell’amore come sacrificio e dolore. La rappresentazione si concentra su temi legati alle emozioni e alle dinamiche interpersonali, offrendo un’interpretazione poetica e riflessiva. La pièce sarà visibile in una location di Sesto Fiorentino, senza costi di partecipazione.

Sesto Fiorentino (Firenze), 23 luglio 2026 - Un’indagine lucida e poetica sulle relazioni umane, sul perché l’amore è rappresentato spesso in termini di sacrificio e dolore. E come sia possibile trovare il percorso che conduce alla felicità. Tratto da uno dei più noti saggi della psicologa e studiosa di etica Carol Gilligan, “Il piacere” è lo spettacolo che Teatro dell’Elce presenta venerdì 24 luglio alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, ultimo appuntamento della rassegna “Un palco in biblioteca”. Marco Di Costanzo, Livia Gionfrida e Stefano Parigi ci condurranno attraverso voci provenienti dalla letteratura, dal mito, da interviste a persone reali raccolte dall’autrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto, lo spettacolo 'Il piacere' in scena il 24 luglio a ingresso libero

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