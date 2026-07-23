Woolsey lascia la guida della CIA, dopo aver diretto l’agenzia all’inizio degli anni ’90. Durante il suo mandato, ha affrontato accuse di spionaggio e tradimenti, in un periodo segnato da tensioni tra spie e controspie. Nonostante il presidente dell’epoca non fosse favorevole, Woolsey rappresentava un volto della vecchia America, aperta al dialogo e alla tolleranza. La sua carriera si intreccia con momenti di grande complessità per l’intelligence statunitense.

Guidò l’Agenzia a inizio anni ’90: non era amato dal presidente, ma era simbolo della vecchia America aperta al dialogo e tollerante. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Se ne va Woolsey, alla Cia con Clinton tra spie e tradimenti

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