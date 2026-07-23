Con le scuole chiuse e i centri estivi terminati, molti bambini trascorrono più tempo in casa, rischiando di passare molte ore davanti agli schermi. La situazione si ripete in molte famiglie, con genitori in attesa di soluzioni per occupare i figli. Per contrastare la noia, sono state proposte cinque attività musicali da svolgere durante l’estate, senza coinvolgere dispositivi elettronici. La scelta mira a coinvolgere i bambini in esperienze creative e musicali, favorendo l’attività manuale e il divertimento.

È una scena che si ripete in molte case, in questi giorni. Con le scuole chiuse, molti centri estivi che hanno terminato le attività e le vacanze dei genitori ancora lontane, i bambini sono in balia della noia. Tra un incastro organizzativo e l’altro, tablet e smartphone possono apparire come i compagni più ovvi per riempire il tempo. Ma, ricordiamolo, l’esposizione agli schermi è dannosa, soprattutto nei primi anni di vita. Eppure esistono alternative semplici, accessibili e capaci di coinvolgere tutta la famiglia ( ne avevamo già parlato qui, offrendo diversi spunti utili ). Una di queste è la musica: non solo da ascoltare, ma da sperimentare attraverso il gioco, il movimento e la creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scuole chiuse, rischio schermi? 5 attività musicali per salvare l’estate dei bambini

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