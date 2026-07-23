Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Se ti dicessi che il tuo sogno più intimo e potente può avverarsi solo con mesi di perseveranza, sacrifici e lunghi periodi di sconcertante ma affascinante incertezza? Saresti disposto a rivedere le tue priorità per inseguirlo con tutta la creatività di cui sei capace? Oppure lo metteresti da parte scegliendo un’opportunità più semplice e sicura? Da qui alla fine di ottobre prevedo che arriverà il momento di imboccare una di queste due strade. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Scorpione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCORPIONE DAL 15 AL 31 LUGLIO

Oroscopo della settimana: Scorpione - 20-26 luglioL'oroscopo della settimana per lo Scorpione dal 20 al 26 luglio: ecco cosa ci suggeriscono le stelle interpretate dall'astrologa! deabyday.tv

Quando si dice carisma… bisogna crederci!Leggi l'oroscopo di domani per il segno Scorpione. Scopri cosa ti riserva la giornata e la pagella del tuo segno zodiacale. iodonna.it