Il blush estivo 2026 si sviluppa con toni caldi come il terracotta e il lavanda, e finish naturali. Le tendenze puntano su texture leggere e applicazioni mirate per ottenere un effetto luminoso e sun-kissed. Le nuance più sorprendenti vengono scelte per valorizzare l’incarnato, creando risultati naturali e sofisticati.

Il blush estivo cambia volto e punta su tonalità calde, texture leggere e applicazioni strategiche. Dall’effetto sun-kissed alle nuance più sorprendenti, le nuove tendenze valorizzano l’incarnato con risultati naturali, luminosi e sofisticati. Tra le principali tendenze blush estate emerge il blonzer, l’incontro tra blush e bronzer. Il blush terracotta ricrea l’effetto di un weekend al sole, scaldando il viso con un velo di colore da applicare sugli zigomi, sul ponte del naso e vicino all’attaccatura dei capelli per un risultato naturalmente abbronzato. Il make up estivo punta anche sui blush dalle tonalità aranciate e albicocca, capaci di illuminare l’incarnato e valorizzare l’effetto pelle baciata dal sole. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri le tendenze blush estate 2026: dai toni terracotta ai colori lavanda, fino ai finish naturali per un incarnato luminoso e sun-kissed

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Milan Street Style 2026 | Soft Feminine Fashion Trends for Spring & Summer

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