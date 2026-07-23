Scienze della formazione primaria 2026 27 ecco i BANDI e le scadenze

Notizia in breve

Il test di accesso per il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis si svolgerà l’11 settembre. Le università che offrono questo corso hanno pubblicato i bandi e indicato le date di scadenza per presentare le domande di iscrizione. Le informazioni sono disponibili sulle pagine degli atenei coinvolti, che forniscono dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione.