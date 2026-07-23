Scienze della formazione primaria 2026 27 ecco i BANDI e le scadenze

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il test di accesso per il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis si svolgerà l’11 settembre. Le università che offrono questo corso hanno pubblicato i bandi e indicato le date di scadenza per presentare le domande di iscrizione. Le informazioni sono disponibili sulle pagine degli atenei coinvolti, che forniscono dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione.

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Il test di accesso per il corso di Laurea Scienze della formazione primaria LM85bis è previsto per il prossimo 11 settembre. Le pagine degli Atenei che erogano il corso, con il bando e la scadenza per la presentazione della domanda. L'articolo Scienze della formazione primaria 202627, ecco i BANDI e le scadenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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