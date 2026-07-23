I Ventisette hanno concordato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata presa questa mattina a Bruxelles, con misure che includono restrizioni sui trasporti e divieti su alcune importazioni. Le restrizioni riguardano specificamente settori chiave dell’economia russa, con l’obiettivo di limitare le attività commerciali e finanziarie. Le sanzioni entreranno in vigore nei prossimi giorni, dopo la formalizzazione dell’accordo.

L’Unione europea ha trovato l’accordo sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’intesa è arrivata giovedì mattina a Bruxelles, al termine di un negoziato che si era trascinato per settimane e che nelle ultime ore era sembrato destinato a slittare oltre la pausa estiva, a poche ore di distanza dalla riunione degli ambasciatori di mercoledì sera, teoricamente l’ultima prima di agosto, che si era chiusa ancora una volta senza risultato, lasciando prevedere che l’accordo non sarebbe stato raggiunto nel breve periodo. Il nodo cruciale rimaneva il divieto per le compagnie europee di trasportare gas russo verso clienti al di fuori dell’Unione, contro il quale la Grecia manteneva una netta posizione di veto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sanzioni a Mosca, i Ventisette trovano l’intesa. Cosa prevede il pacchetto

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