Santa Margherita talks | focus su geopolitica europa e nuovi equilibri globali

Durante l'ultima sessione della rassegna, si è discusso di come i recenti sviluppi geopolitici stiano influenzando i rapporti tra le nazioni europee e i nuovi equilibri globali. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, concentrandosi su scenari di crisi e alleanze emergenti. L'evento si è svolto nel centro di Santa Margherita Ligure, con la partecipazione di figure del settore turistico e politico.

Prosegue la rassegna promossa dal Sole 24 Ore con il Comune di Santa Margherita Ligure, Team for Santa e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino, con il patrocinio della Regione Liguria. Il 25 luglio in Piazza Caprera la presentazione del libro “ Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale” Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 20 giugno dedicato ai temi della salute e del benessere con Daniel Lumera, prosegue a Santa Margherita Ligure il ciclo di incontri “ Santa Margherita Talks – Summer Edition. Dialoghi su cultura, finanza e attualità ”, la rassegna promossa dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, Team for Santa e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino, con il patrocinio della Regione Liguria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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