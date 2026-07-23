sagittario

Oggi viene chiesto di individuare un tabù inutile e di spiegare come si potrebbe violarlo senza causare danno. La richiesta invita a riflettere su norme sociali considerate superflue e su come si potrebbe agire diversamente, pur rispettando principi di innocuità. La domanda sottolinea anche le limitazioni che si incontrano in situazioni in cui non si può agire sempre con totale onestà o seguendo la strada più corretta.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. In certe occasioni non hai il potere di agire con impeccabile onestà e di fare la cosa più giusta. Ma fare la cosa parzialmente giusta può comunque andare bene. Ci sono momenti in cui la scelta “perfetta” sul piano etico, emotivo o pratico non esiste. I tempi non sono maturi, le risorse scarseggiano oppure i limiti di qualcun altro impediscono l’esito ideale. In questi casi, aspettare la soluzione ideale è una sorta di paralisi che t’imprigiona nel senso di colpa o nell’indecisione. Meglio puntare al maggior bene concreto e possibile. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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