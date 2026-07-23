La giocatrice al primo posto nel ranking WTA ha dichiarato di preferire il tennista italiano in una rivalità con un avversario spagnolo, citando uno stile di gioco simile tra loro. Ha anche ricordato di aver tifato per l’azzurro durante Wimbledon 2025, dopo aver assistito a eventi controversi al Roland Garros. Pur apprezzando entrambi i tennisti, ha scelto di sostenere il giocatore italiano in questa rivalità.

La numero uno del ranking WTA spiega la propria preferenza per l’azzurro, pur riconoscendo il valore di entrambi: «A Wimbledon 2025 tifavo per Jannik dopo quanto accaduto al Roland Garros». Aryna Sabalenka si schiera dalla parte di Jannik Sinner nella grande rivalità con Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha indicato l’azzurro come il giocatore al quale si sente più vicina per caratteristiche tecniche e atteggiamento in campo. Intervistata da First&Red, la bielorussa ha motivato la propria preferenza attraverso le somiglianze tra il suo tennis e quello dell’italiano. «Preferisco Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sportface.it - Sabalenka sceglie Sinner nella rivalità con Alcaraz: «Abbiamo uno stile di gioco simile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Coca zero, la Formula 1 e la (sana) rivalità con Alcaraz. Sinner si racconta: «Il tennis ti fa capire chi sei. Non gioco per i record ma per me stesso»Sinner, attualmente al vertice del ranking mondiale da 78 settimane, si descrive come una persona molto normale.

Sinner-Alcaraz, la rivalità che sta cambiando il tennisUn match tra due giovani talenti ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Temi più discussi: Sinner o Alcaraz?, la scelta di Sabalenka che 'sorprende' Jannik; Sabalenka sceglie Sinner: Lo preferisco ad Alcaraz, siamo simili; Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Aryna Sabalenka sceglie il suo preferito: Ovviamente Jannik; Sabalenka sceglie Sinner: Lo preferisco ad Alcaraz, siamo simili.

Jannik: #Sabalenka sceglie tra #Sinner e #Alcaraz. Poi spiega così la sua preferenza: Perché... x.com

Aryna Sabalenka sceglie tra Sinner e Alcaraz: Jannik. La numero uno sa di cosa parlaInterpellata sulla sua preferenza secca tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka risponde senza esitazione: sceglie il campione azzurro per ... fanpage.it

Sinner o Alcaraz, Sabalenka: Preferisco Jannik, siamo simili come stili di gioco, ma Carlos...La rivalità sportiva tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz manca ormai da diversi mesi ed è sicuramente qualcosa che manca al tennis in questa fase. L'ultimo confronto tra i due risale alla finale di ... ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz vince l'ESPY come Miglior Giocatore di Tennis, superando Jannik Sinner, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina reddit