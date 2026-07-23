Rubicone per rinforzare le sponde duecentomila euro dalla Regione
A Savignano sul Rubicone sono in corso lavori di rinforzo delle sponde del fiume Rubicone, finanziati con 200mila euro dalla Regione. L’intervento riguarda un tratto di circa 200 metri lungo il fiume e viene realizzato da un'impresa incaricata. La Regione ha approvato il finanziamento per migliorare la stabilità delle sponde e prevenire eventuali rischi legati a esondazioni o erosione. I lavori sono in corso e sono previsti interventi di rinforzo e consolidamento.
A Savignano sul Rubicone sono in corso lavori di rinforzo delle sponde del fiume Rubicone per 200mila euro. L’intervento si svolge per conto dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed è effettuato dalla ditta B & B di Bartolini Bernardo & Samuele di Bagno di Romagna sotto la direzione lavori dell’ingegnere Benny Bartoli. L’intervento, che arriva a seguito dell’ alluvione di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, riguarda anche la rimozione dei sedimenti accumulati sulla banca in destra idraulica, per uno spessore medio di 60 centimetri per tutto il tratto tra i due ponti di via Galeazza e della ferrovia, con l’obiettivo di incrementare la capacità di deflusso delle piene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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