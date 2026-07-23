rubicone per rinforzare le sponde duecentomila euro dalla regione

Notizia in breve

A Savignano sul Rubicone sono in corso lavori di rinforzo delle sponde del fiume Rubicone, finanziati con 200mila euro dalla Regione. L’intervento riguarda un tratto di circa 200 metri lungo il fiume e viene realizzato da un'impresa incaricata. La Regione ha approvato il finanziamento per migliorare la stabilità delle sponde e prevenire eventuali rischi legati a esondazioni o erosione. I lavori sono in corso e sono previsti interventi di rinforzo e consolidamento.