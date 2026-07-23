Roma paura a Torpignattara | lite al bar degenera esploso un colpo di pistola

Una lite tra alcuni avventori di un bar a Torpignattara è finita con uno sparo di pistola, che non ha colpito nessuno ma ha infranto una vetrina del locale. L'incidente è avvenuto giovedì mattina e ha creato scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare l'autore del colpo. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Scene da far west a Torpignattara. Una lite fra alcuni avventori di un bar nella mattinata di giovedì è improvvisamente degenerata e uno di loro ha sparato un colpo di pistola contro un’altra persona ma lo ha mancato e il proiettile ha infranto la vetrina del locale. Sul fatto che indagano ora i carabinieri subito intervenuti con numerose pattuglie. Non ci sarebbero stati feriti e lo sparatore si è dato alla fuga insieme con altre persone. Tutto è successo poco dopo le 10. In quel momento nel bar c’erano alcuni avventori quando è nata una discussione e poi si è sentito il fragore di uno sparo. Fuggi fuggi generale, quindi l’intervento dei carabinieri che potrebbe acquisire ora le immagini delle telecamere di vigilanza della zona e dello stesso bar per ricostruire l’accaduto, identificare gli ha sparato e le persone coinvolte nella lite. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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