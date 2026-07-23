Roma | controlli ad Anzio denunciato un 46enne e sospesa una frutteria di Lavinio

A Lavinio, durante un’operazione di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”, sono stati denunciati un uomo di 46 anni e una frutteria è stata temporaneamente sospesa. L’intervento è stato condotto dai carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli su eventuali altre irregolarità o sequestri.

Un’operazione di controllo del territorio denominata “Alto Impatto” ha portato a risultati significativi nel comune di Lavinio, grazie all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Anzio, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Nel corso di questo servizio straordinario, sono state identificate novantasette persone e controllati sessantuno veicoli. Le autorità hanno emesso nove sanzioni per violazioni al Codice della strada, accumulando un totale di 3.266 euro in multe. Inoltre, un’attività commerciale è stata sospesa a seguito di irregolarità riscontrate. Violazioni al Codice della Strada e Sanzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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