Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi, resta in cella. La famiglia ha annunciato l’addio ai social con un messaggio di cuore. La sentenza è stata confermata dopo un procedimento durato diversi giorni. Roggero si trova nel carcere di Bollate. La famiglia ha comunicato la decisione di interrompere ogni attività online. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui prossimi passi è stato reso noto.

Dopo diversi giorni sotto i riflettori, la famiglia di Mario Roggero, il gioielliere cuneese in carcere a Bollate dopo che la sentenza ha 14 anni e 9 mesi è diventata definitiva, a poche ore dalla decisione dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino che ha respinto il differimento della pena, sceglie il silenzio e lo fa con un messaggio sui social nel quale ringrazia quanti sono stati loro vicini. "Ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare - si legge nel post - e forse questo è uno di quei momenti. In questi mesi abbiamo ricevuto qualcosa che non dimenticheremo mai: l'affetto di milioni di persone che, pur non conoscendoci, hanno scelto di esserci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roggero resta in cella: la famiglia dice addio ai social con il messaggio di cuore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Notizie e thread social correlati

Helena Prestes a cuore aperto: “Siete una famiglia”, il messaggio toccante socialHelena Prestes ha condiviso un messaggio sui social in cui si rivolge ai suoi follower dicendo: “Siete una famiglia”.

LeBron James dice addio ai Lakers: il futuro porta ai Warriors con Steph Curry? L’ultima sfida del Re è appena iniziataLeBron James ha lasciato i Lakers dopo otto stagioni e annuncia che continuerà a giocare in NBA, già alla sua 24esima stagione, un record assoluto.

Temi più discussi: Roggero resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliari; Roggero resta in cella: respinta l'istanza di differimento; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Mario Roggero in carcere a Bollate, la visita di Matteo Salvini: Lavoreremo perché resti il meno possibile qui.

ROGGERO RESTA IN CELLA – L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO HA RESPINTO L'ISTANZA DI SCARCERAZIONE x.com

Roggero resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliariTorino – Di certo Mario Roggero trascorrerà l’estate in carcere, tra corsi di inglese, letture per la crescita personale e l’opportunità di apprendere segreti culinari dal detenuto cuoco con cui divid ... torino.repubblica.it

Mario Roggero resta in carcere: respinta la richiesta di differimento della pena. La figlia: Speriamo nei domiciliari o nella graziaDopo la sentenza definitiva della Cassazione, che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, i legali avevano chiesto un differimento della pena, facendo riferimento all’età del gioie ... vanityfair.it

L'Anm denuncia: Minacce e insulti ai magistrati dopo la sentenza sul caso Roggero reddit