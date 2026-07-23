RIVOLUZIONE CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI CAMBIA IL DIRETTORE DOPO 13 ANNI
Dopo 13 anni, il direttore di Canale 5 è stato sostituito. La modifica fa parte di una riorganizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, che ha avviato un nuovo assetto per la gestione televisiva e lo sviluppo dei contenuti in Italia. La decisione è immediatamente efficace e coinvolge direttamente la direzione del canale principale del gruppo. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato reso noto.
Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE- MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L’assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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