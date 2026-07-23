RIVOLUZIONE CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI CAMBIA IL DIRETTORE DOPO 13 ANNI

Notizia in breve

Dopo 13 anni, il direttore di Canale 5 è stato sostituito. La modifica fa parte di una riorganizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, che ha avviato un nuovo assetto per la gestione televisiva e lo sviluppo dei contenuti in Italia. La decisione è immediatamente efficace e coinvolge direttamente la direzione del canale principale del gruppo. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato reso noto.