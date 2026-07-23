RIVOLUZIONE CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI CAMBIA IL DIRETTORE DOPO 13 ANNI
Pier Silvio Berlusconi ha nominato un nuovo direttore per Canale 5, sostituendo quello precedente dopo 13 anni. La modifica fa parte di una riorganizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, che ha avviato da subito la ristrutturazione del settore televisivo e della produzione in Italia. La decisione riguarda l'intera strategia di sviluppo e gestione del canale. Le nuove nomine sono operative e riguardano l'intera struttura del gruppo nel nostro paese.
Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE- MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L’assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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