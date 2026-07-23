RIVOLUZIONE CANALE 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI CAMBIA IL DIRETTORE DOPO 13 ANNI

Notizia in breve

Pier Silvio Berlusconi ha nominato un nuovo direttore per Canale 5, sostituendo quello precedente dopo 13 anni. La modifica fa parte di una riorganizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, che ha avviato da subito la ristrutturazione del settore televisivo e della produzione in Italia. La decisione riguarda l'intera strategia di sviluppo e gestione del canale. Le nuove nomine sono operative e riguardano l'intera struttura del gruppo nel nostro paese.