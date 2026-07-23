Rivelato | cinque attaccanti che l’Arsenal potrebbe prendere di mira dopo aver perso Morgan Rogers

L'Arsenal ha perso Morgan Rogers, che giocherà con il Chelsea nella prossima stagione. La notizia è stata annunciata dopo settimane di trattative e voci di mercato. Dopo questa conclusione, si parla di cinque attaccanti che il club potrebbe cercare di acquistare per rafforzare la rosa. La decisione di Rogers di passare ai Blues ha suscitato reazioni contrastanti sui social.

2026-07-22 22:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Dopo settimane e persino mesi trascorsi tra l’Arsenal e Morgan Rogers, l’attaccante inglese giocherà con la maglia del Chelsea la prossima stagione, segnando un duro colpo per i campioni della Premier League. I Blues hanno preceduto i loro rivali londinesi ottenendo Rogers dall’Aston Villa per la cifra record britannica di 117 milioni di sterline, costringendo Mikel Arteta e soci a cercare altrove alla ricerca di un nuovo attaccante di lato sinistro. L’imminente arrivo di Christian Tzolis ha contribuito a colmare il vuoto lasciato da... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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