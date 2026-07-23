Il nome di Milinkovic-Savic è tornato a circolare per la Juventus, che considererebbe il suo arrivo solo se il Napoli finalizzasse l’acquisto di Vicario. La questione riguarda un possibile scambio o una condizione legata alle trattative tra le due squadre. La situazione rimane in fase di sviluppo e non sono stati annunci ufficiali. La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il centrocampo, ma tutto dipende dagli esiti delle trattative tra Napoli e Vicario.

di Francesco Spagnolo Il nome di Milinkovic-Savic è rispuntato per la Juventus. Il suo arrivo in bianconero solo se il Napoli riuscirà a definire l’acquisto di Vicario. Il calciomercato della Juventus continua a essere caratterizzato da dinamiche complesse e trattative non semplici da chiudere. La dirigenza bianconera si trova ad affrontare una sessione estiva non semplice, rallentata dalla gestione dei numerosi esuberi in rosa e da negoziati che faticano a trovare una risoluzione rapida. Una situazione di stallo che inizia a creare qualche grattacapo a Spalletti, desiderosa di poter lavorare al più presto con la rosa quasi al completo. Tra i profili accostati con maggiore insistenza alla porta bianconera c’è il Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Juventusnews24.com - Rispunta Milinkovic-Savic per la porta della Juve: possibile questo intreccio con il Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milinkovic-Savic piace a Spalletti: l’intreccio portieri tra Napoli e JuveIl Napoli sta cercando un nuovo portiere e il nome più caldo è Guglielmo Vicario.

Milinkovic-Savic torna prepotentemente nei radar della Juve: l’idea è concreta, e che intreccio con Vicario! UltimeLa Juventus sta considerando seriamente l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, in un'operazione che coinvolge anche il Napoli e il portiere Vicario.

Argomenti più discussi: Kepa offerto al Napoli: idea per la porta dopo Milinkovic-Savic; IL MATTINO - Napoli, per la porta rispunta il nome di Kepa, il possibile rilancio in Serie A; Napoli, rispunta un vecchio tormentone per la porta: può arrivare a costi ridotti; Milinkovic-Savic nel mirino di un altro club inglese.

Il Dibu Martinez si allontana, rispunta il nome di Milinkovic-SavicCon la trattativa per l'argentino che si complica sempre di più, il nome del serbo torna in auge per la porta bianconera ... tuttojuve.com