rifiuti speciali nel 2024 superati i 172 milioni di tonnellate

Notizia in breve

Nel 2024, la quantità di rifiuti speciali prodotti ha superato i 172 milioni di tonnellate, secondo il rapporto ISPRA. La produzione di rifiuti speciali è in aumento rispetto agli anni precedenti, ma si registra anche un incremento nel recupero di materiali, in linea con pratiche di economia circolare. I dati indicano una tendenza alla crescita sia della produzione sia delle attività di recupero di rifiuti speciali.