Rifiuti speciali nel 2024 superati i 172 milioni di tonnellate

Da puntomagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2024, la quantità di rifiuti speciali prodotti ha superato i 172 milioni di tonnellate, secondo il rapporto ISPRA. La produzione di rifiuti speciali è in aumento rispetto agli anni precedenti, ma si registra anche un incremento nel recupero di materiali, in linea con pratiche di economia circolare. I dati indicano una tendenza alla crescita sia della produzione sia delle attività di recupero di rifiuti speciali.

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Rapporto ISPRA sui rifiuti speciali: aumenta la produzione, ma cresce anche il recupero in un’ottica di economia circolare. Produzione in crescita nel 2024. Nel 2024 la produzione di rifiuti speciali in Italia ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, pari a circa 7,6 milioni di tonnellate in più. I dati emergono dal Rapporto Rifiuti Speciali 2026 di ISPRA, che evidenzia una crescita della produzione superiore a quella dell’economia nazionale, che nello stesso periodo ha fatto segnare un aumento dello 0,8% del PIL e dell’1,3% dei consumi. L’edilizia si conferma il settore principale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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