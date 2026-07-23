Rifiuti speciali nel 2024 superati i 172 milioni di tonnellate
Nel 2024, la quantità di rifiuti speciali prodotti ha superato i 172 milioni di tonnellate, secondo il rapporto ISPRA. La produzione di rifiuti speciali è in aumento rispetto agli anni precedenti, ma si registra anche un incremento nel recupero di materiali, in linea con pratiche di economia circolare. I dati indicano una tendenza alla crescita sia della produzione sia delle attività di recupero di rifiuti speciali.
Rapporto ISPRA sui rifiuti speciali: aumenta la produzione, ma cresce anche il recupero in un’ottica di economia circolare. Produzione in crescita nel 2024. Nel 2024 la produzione di rifiuti speciali in Italia ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, pari a circa 7,6 milioni di tonnellate in più. I dati emergono dal Rapporto Rifiuti Speciali 2026 di ISPRA, che evidenzia una crescita della produzione superiore a quella dell’economia nazionale, che nello stesso periodo ha fatto segnare un aumento dello 0,8% del PIL e dell’1,3% dei consumi. L’edilizia si conferma il settore principale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Temi più discussi: Rifiuti speciali, nel 2024 boom della produzione. Recupero di materia al 74,3%; Rifiuti speciali: aumenta la produzione — Italiano; Rifiuti speciali 2024: oltre 172 milioni di tonnellate, l'edilizia guida il riciclo con il 74,3% di recupero di materia; Rifiuti speciali, nel 2024 superati 172 milioni di tonnellate: l’edilizia produce oltre la metà del totale.
In Italia i rifiuti speciali crescono 6 volte più veloci del PIL: 172 milioni di tonnellate nel 2024, +4,6%. Oltre un quarto sono scarti del riciclo che esportiamo perché non vogliamo gestirli. tinyurl.com/mx8p69s3 x.com
L'Italia produce rifiuti speciali a una velocità che non ha nulla a che vedere con la crescita economica del Paese. I nuovi dati Ispra relativi al 2024 parlano chiaro: 172 milioni di tonnellate di rifiuti speciali generati in un solo anno, con un aumento del 4,6% rispe facebook
Rifiuti speciali, nel 2024 superati 172 milioni di tonnellate: l’edilizia produce oltre la metà del totaleNel 2024 l’Italia ha prodotto oltre 172 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. L’edilizia pesa per il 52,5%, ma il riciclo raggiunge l’82,4%. secolo-trentino.com
Rifiuti speciali: forte crescita nel 2024, con l’edilizia a guidare la classifica e il recupero in cima alle soluzioniNel 2024 il volume di rifiuti speciali generati in Italia dalle attività produttive, commerciali, manifatturiere fa un balzo pari a +4,6%. ecoincitta.it