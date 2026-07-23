Un uomo ricercato è stato arrestato sull'A14 dopo aver tentato di fuggire durante un controllo della Polizia Stradale. L’automobile ha smesso di funzionare pochi chilometri dopo il tentativo di fuga, costringendolo a fermarsi. È stato immediatamente fermato e portato in caserma. La polizia ha confermato che l’indagato era ricercato e aveva già precedenti penali.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 23 luglio 2026 - Ha tentato di sottrarsi a un controllo della Polizia Stradale, ma è stato fermato dopo pochi chilometri e arrestato. È accaduto nei giorni scorsi lungo l’autostrada A14, durante i servizi di vigilanza predisposti per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire i reati predatori ai danni dei viaggiatori nel periodo del controesodo estivo. A intervenire sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano. Il tentativo di sottrarsi agli agenti. L’uomo, che viaggiava in direzione nord ed era gravato da precedenti penali per reati di natura predatoria, avrebbe inizialmente cercato di evitare l’accertamento, proseguendo la marcia nei pressi del casello di Marotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricercato bloccato e arrestato sull'A14: tentava la fuga ma l'auto lo ha tradito

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